¿Quiere quedarse? Previo al partido entre Rayados y Pumas en la Jornada 13 de la Liga MX, Sergio Ramos fue entrevistado por El Chiringuito y tocó el tema de su posible renovación de contrato.

A principios de este 2025, Rayados dio uno de los bombazos del mercado de fichajes de toda la historia de la Liga MX al anunciar la contratación de Sergio Ramos, histórico defensa español que ganó todo con el Real Madrid y España.

Aunque hubo quien decía que el zaguero español venía a Monterrey a retirarse, su ética de trabajo y su compromiso con el equipo han demostrado lo contrario y ahora incluso parece querer quedarse más tiempo del que se tenía contemplado.

Sergio Ramos revela intención de renovar su contrato con Rayados

Juanfe Sanz Pérez, periodista de El Chiringuito, viajó desde España hasta Monterrey para charlar con Sergio Ramos y le preguntó sobre su posible renovación de contrato con los Rayados.

“La verdad que no me puedo quejar, estoy muy feliz, es un país que me trata de maravilla y un club con un proyecto muy interesante y esperemos que este año se nos dé bien…”, declaró Sergio Ramos sobre el tiempo que lleva en Rayados.

🚨🇪🇸 @SergioRamos, EN EXCLUSIVA con @JuanfeSanzPerez 🇪🇸🚨



🙏 "¿Mi renovación? Ojalá sigamos aquí en México".



😏 "¿El Clásico? Espero que el Madrid gana y 'Kiki' haga una buena actuación". pic.twitter.com/N0Yu1aGz6z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 20, 2025

Además, no ocultó su deseo por ampliar su contrato con la Pandilla debido a que está muy a gusto tanto en el equipo como en la ciudad, por lo que probablemente próximamente se haga oficial su renovación.

Sergio Ramos le desea suerte al Real Madrid en el Clásico

En la misma charla con Juanfe Sanz, Sergio Ramos aprovechó para mandarle buena suerte al Real Madrid de cara al Clásico de este fin de semana contra el FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Tu ya sabes que yo soy blanco a muerte y esperemos que el Madrid gane y que mi brother KiKi (Kylian Mbappé) haga una buena actuación y ya lo motivaré en los próximos días…”, mencionó Sergio Ramos.

Desde su llegada a Rayados, Sergio Ramos ha disputado un total de 26 partidos entre Liga MX, Concachampions y Mundial de Clubes y a pesar de no ser delantero lleva 7 goles.