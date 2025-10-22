El Club América logró llevarse la victoria ante Club Puebla en la Jornada 14 del Apertura 2025, sin embargo, Hernán Cristante dio mucho de qué hablar por una seña dirigida a la afición azulcrema.

Hernán Cristante, actual DT de Club Puebla, sumó su derrota número 10 en su regreso a los banquillos de la Liga MX. Por si fuera poco, se metió en una nueva polémica con los fans del Club América.

El partido entre ambos equipos terminó muy tenso pues hubo un penal marcado a favor de las Águilas y terminaron remontando con un gol de Ramón Juárez en los últimos minutos.

Hernán Cristante le hace polémica seña a la afición del América

En los minutos finales del duelo entre el Club América y Club Puebla, Hernán Cristante fue expulsado por el árbitro central y, de paso, le dejó un recadito a los fans del equipo americanista.

Mientras se dirigía a los vestidores, Hernán Cristante volteó hacia la afición del Club América que estaba ubicada detrás de la banca y se llevó sus dedos índices a la cabeza, simulando unos cuernos de diablo.

Recordemos que Cristante fue jugador y DT del Deportivo Toluca, equipo que recientemente derrotó a las Águilas en la final del Clausura 2025 y en el Campeón de Campeones.

Aunque actualmente está con los Enfranjados, su corazón pertenece a los Diablos Rojos y no dejó pasar la oportunidad de burlarse de la afición americanista que lo despidió entre chiflidos e insultos.

Hernán Cristante saldrá de Puebla al final del Apertura 2025

La derrota ante el Club América ha sido una prueba más del difícil momento que vive Hernán Cristante al frente del Club Puebla, equipo que se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones.

Es por ello que Hernán Cristante ha tomado la decisión de dejar al equipo al final del Apertura 2025, por lo que solo le quedarían tres partidos al frente del Club Puebla.

Con 14 juegos dirigidos y tan solo dos victorias, el DT argentino ha dejado claro que su etapa al frente del proyecto está terminada y la directiva tendrá que buscar a su reemplazo.