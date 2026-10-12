Después de la Jornada 11 del Apertura 2026 América es líder de la Liga MX. Toluca y Querétaro siguen de cerca a las Águilas en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

América | 21 puntos Toluca | 20 puntos Querétaro | 20 puntos Chivas | 19 puntos León | 18 puntos Atlas| 18 puntos Cruz Azul| 17 puntos Tijuana | 15 puntos Puebla | 15 puntos Rayados | 14 puntos Pachuca | 13 puntos Pumas | 13 puntos Tigres | 13 puntos Santos| 13 puntos San Luis| 12 puntos Atlante | 11 puntos Necaxa | 9 puntos FC Juárez | 4 puntos

Chivas llegó a 19 puntos tras empatar con Atlas, mientras que Tijuana es el octavo lugar de la competencia.

La próxima fecha arranca el viernes 16 de octubre y se completará el domingo 18 de octubre.

Resultados de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Tigres y Querétaro.

Estos son todos los resultados de la Jornada 11 de la Liga MX:

Puebla 1-2 León

Tigres 3-2 Toluca

FC Juárez 1-1 Tijuana

Querétaro 2-0 Atlante

Atlas 1-1 Chivas

América 1-1 Rayados

San Luis 1-2 Santos

Pachuca 3-3 Necaxa

Pumas 3-3 Cruz Azul

Pumas y Cruz Azul cerraron la Jornada 11 con un empata trepidante a tres goles.

Fechas y horarios de la Jornada 12 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 16 de octubre al domingo 18 de octubre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 12 de la Liga MX:

Viernes 16 de octubre

Necaxa vs Atlas | 19 horas

Tijuana vs Puebla | 21 horas

Atlante vs Pumas | 21 horas

Sábado 17 de octubre

Santos vs Querétaro | 17 horas

Chivas vs Tigres | 17:07 horas

León vs América | 19:00 horas

Toluca vs San Luis | 19 horas

Cruz Azul vs FC Juárez | 21 horas

Domingo 18 de octubre