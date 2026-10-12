Después de la Jornada 11 del Apertura 2026 América es líder de la Liga MX. Toluca y Querétaro siguen de cerca a las Águilas en la tabla de posiciones.
- América | 21 puntos
- Toluca | 20 puntos
- Querétaro | 20 puntos
- Chivas | 19 puntos
- León | 18 puntos
- Atlas| 18 puntos
- Cruz Azul| 17 puntos
- Tijuana | 15 puntos
- Puebla | 15 puntos
- Rayados | 14 puntos
- Pachuca | 13 puntos
- Pumas | 13 puntos
- Tigres | 13 puntos
- Santos| 13 puntos
- San Luis| 12 puntos
- Atlante | 11 puntos
- Necaxa | 9 puntos
- FC Juárez | 4 puntos
Chivas llegó a 19 puntos tras empatar con Atlas, mientras que Tijuana es el octavo lugar de la competencia.
La próxima fecha arranca el viernes 16 de octubre y se completará el domingo 18 de octubre.
Resultados de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Tigres y Querétaro.
Estos son todos los resultados de la Jornada 11 de la Liga MX:
- Puebla 1-2 León
- Tigres 3-2 Toluca
- FC Juárez 1-1 Tijuana
- Querétaro 2-0 Atlante
- Atlas 1-1 Chivas
- América 1-1 Rayados
- San Luis 1-2 Santos
- Pachuca 3-3 Necaxa
- Pumas 3-3 Cruz Azul
Pumas y Cruz Azul cerraron la Jornada 11 con un empata trepidante a tres goles.
Fechas y horarios de la Jornada 12 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 16 de octubre al domingo 18 de octubre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 12 de la Liga MX:
Viernes 16 de octubre
- Necaxa vs Atlas | 19 horas
- Tijuana vs Puebla | 21 horas
- Atlante vs Pumas | 21 horas
Sábado 17 de octubre
- Santos vs Querétaro | 17 horas
- Chivas vs Tigres | 17:07 horas
- León vs América | 19:00 horas
- Toluca vs San Luis | 19 horas
- Cruz Azul vs FC Juárez | 21 horas
Domingo 18 de octubre
- Rayados vs Pachuca | 19 horas