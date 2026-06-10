A unos días del inicio del Mundial 2026, la Liga MX anunció el calendario del Apertura 2026 que inicia el jueves 16 de julio.

Con el Atlante como novedad en el Apertura 2026, el calendario regular concluye el domingo 22 de noviembre, mientras que la Final se disputará entre el 24 y 27 de diciembre.

Inicio del Apertura 2026 | jueves 16 de julio

Campeón de Campeones | 25 de julio

Juego de Estrellas | 29 de julio

Leagues Cup | 4 de agosto a 5 de septiembre

Campeones Cup | 8 de septiembre

Fecha FIFA | 21 de septiembre a 6 de octubre

Fecha FIFA | 9 a 17 de noviembre

Finalización del Apertura 2026 | domingo 22 de noviembre

Liguilla |25 de noviembre a 24 o 27 de diciembre

Jornada 1 del calendario del Apertura 2026

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX comienza el jueves 16 de julio, cuando Atlante visite a Necaxa en el Estadio Victoria.

Xolos vs Tigres también juegan el jueves 16 de julio; mientras que el viernes botanero reaparece el 17 de julio con el campeón Cruz Azul ante Atlético de San Luis.

La Jornada 1 concluye el sábado 18 de julio con el Querétaro vs América en el Estadio Corregidora.

Pumas vs Pachuca y Chivas vs Toluca también se enfrentan en la Jornada 1 de la Liga MX en el Apertura 2026.

El Cruz Azul será uno de los primeros equipos en entrar en acción en el Apertura 2026 (Adrian Macias / Adrian Macias)

La Liga MX se detiene por la Leagues Cup

El Apertura 2026 de la Liga MX se detendrá para disputar la primera ronda de la Leagues Cup entre los equipos mexicanos y los de la MLS, del 4 al 13 de agosto en su primera fase.

A finales de agosto inicia la fase final de ese torneo y en septiembre será la final. Toda la actividad de la Leagues Cup se intercalará entre las Jornadas 3 y 8 de la Liga MX.

Habrá 2 Fechas FiFA en el calendario del Apertura 2026. La primera se jugará del 21 de septiembre al 6 de octubre, mientras que la segunda llega del 9 al 17 de noviembre.