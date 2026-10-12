Pumas vs Cruz Azul abrieron la actividad sabatina en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 3-3.

Después del resultado en la Jornada 11, Pumas suma puntos 13 puntos y se quedó en el puesto décimo segundo de la clasificación general.

Cruz Azul, por su parte, se ubica en el lugar séptimo con 17 puntos.

Marcador final: Pumas 3-3 Cruz Azul.

Pumas vs Cruz Azul: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Pumas vs Cruz Azul salieron en busca de una victoria para intentar mejorar su posición en la tabla general.

Pumas con la necesidad de seguir escalando en la parte alta del torneo, mientras Cruz Azul en busca de un lugar en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Pumas vs Cruz Azul:

Minuto 10: Gol de Juninho

Minuto 16: Gol de César Huerta

Minuto 45: Gol de Agustín Palavecino

Minuto 49: Gol de Robert Morales

Minuto 64: Gol de Andrés Montaño

Minuto 85: Gol de Christian Eberé

¿Cuándo vuelven a jugar Pumas y Cruz Azul en la Liga MX?

Pumas visitará al Atlante en la Jornada 12 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el viernes 16 de octubre.

En su siguiente partido, Cruz Azul se mide con FC Juárez en la continuación de la Jornada 12 del Apertura 2026.