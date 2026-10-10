Puebla vs León jugaron en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 1-1.
Después del resultado en el Estadio Cuauhtémoc en la Jornada 11, Puebla suma 15 puntos y se ubica en el octavo lugar de la tabla general.
León, por su parte, se quedó en el cuarto lugar con 18 puntos conseguidos en el Apertura 2026.
Marcador final: Puebla 1-1 León.
Puebla vs León: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga MX
Puebla salió en busca de una victoria para intentar meterse a la zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.
Por su parte, León llegó al Estadio Cuauhtémoc con el objetivo de ganar para soñar con la clasificación y quitarse presión.
Así fueron los goles del partido Puebla vs León:
- Minuto 42: Gol de Ismael Díaz (León)
- Minuto 87: Gol de Eduardo Armenta (Puebla)
¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y León en la Liga MX?
Puebla visita en la Jornada 11 a Tijuana, en partido programado para jugarse el viernes 16 de octubre.
León recibe al América en la Jornada 11 de la Liga MX el sábado 17 de octubre.