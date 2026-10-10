Puebla vs León jugaron en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 1-1.

Después del resultado en el Estadio Cuauhtémoc en la Jornada 11, Puebla suma 15 puntos y se ubica en el octavo lugar de la tabla general.

León, por su parte, se quedó en el cuarto lugar con 18 puntos conseguidos en el Apertura 2026.

Marcador final: Puebla 1-1 León.

Puebla vs León: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Puebla salió en busca de una victoria para intentar meterse a la zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, León llegó al Estadio Cuauhtémoc con el objetivo de ganar para soñar con la clasificación y quitarse presión.

Así fueron los goles del partido Puebla vs León:

Minuto 42: Gol de Ismael Díaz (León)

Minuto 87: Gol de Eduardo Armenta (Puebla)

¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y León en la Liga MX?

Puebla visita en la Jornada 11 a Tijuana, en partido programado para jugarse el viernes 16 de octubre.

León recibe al América en la Jornada 11 de la Liga MX el sábado 17 de octubre.