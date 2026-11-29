Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Cruz Azul vs León en el partido de vuelta. Domingo 29 de noviembre a las 21 horas por Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: Cruz Azul vs León

Fase: Cuartos de final

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Cruz Azul vs León es uno de los dos partidos con los que cierra la fase de cuartos de final del Apertura 2026.

Cruz Azul vs León: Día para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

El domingo 29 de noviembre de 2026 arranca la vuelta de cuartos de final de la Liga MX, día en que se miden Cruz Azul vs León.

Cruz Azul vs León: Hora para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

El partido Cruz Azul vs León inicia a las 21 horas en la cancha del Estadio Banorte.

Cruz Azul vs León: Canal para ver el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX

El partido Cruz Azul vs León podrá verse este domingo 29 de noviembre a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX.