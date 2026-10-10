Tigres vs Toluca jugaron en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 3-2.

Después del resultado en el Estadio Universitario en la Jornada 11, Tigres suma 13 puntos y se ubica en el onceavo lugar de la tabla general.

Toluca, por su parte, se quedó en el segundo lugar con 20 puntos conseguidos en el Apertura 2026.

Marcador final: Tigres 3-2 Toluca.

Tigres vs Toluca: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Tigres salió en busca de una victoria para intentar meterse a la zona de Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, Toluca llegó al Estadio Universitario con el objetivo de ganar para soñar con la clasificación y quitarse presión.

Así fueron los goles del partido Tigres vs Toluca:

Minuto 6: Gol de Juan Brunetta (Tigres)

Minuto 38: Gol de Guillermo Martínez (Tigres)

Minuto 42: Gol de Paulinho (Toluca)

Minuto 54: Gol de Federico Viñas (Toluca)

Minuto 60: Gol de Juan Brunetta (Tigres)

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y Toluca en la Liga MX?

Tigres visita en la Jornada 11 a Chivas, en partido programado para jugarse el sábado 17 de octubre.

Toluca recibe al San Luis en la Jornada 11 de la Liga MX el sábado 17 de octubre.