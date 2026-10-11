América vs Rayados abrieron la actividad sabatina en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 1-1

Después del resultado en la Jornada 11, América suma 21 puntos y se quedó en el primer puesto de la clasificación general.

Rayados, por su parte, se ubica en el décimo lugar con 14 puntos.

Marcador final: América 1-1 Rayados.

América vs Rayados: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

América y Rayados salieron en busca de una victoria para intentar mejorar su posición en la tabla general.

América con la necesidad de seguir escalando en la parte alta del torneo, mientras Rayados en busca de un lugar en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido América vs Rayados:

Minuto 18: Gol de Diego Rossi (Rayados)

Minuto 45+4: Gol de Santiago Bueno (América)

¿Cuándo vuelven a jugar América y Rayados en la Liga MX?

América visitará a León en la Jornada 12 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el sábado 17 de octubre.

En su siguiente partido, Rayados se mide con Pachuca en la continuación de la Jornada 12 del Apertura 2026.