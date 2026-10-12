Pachuca vs Necaxa abrieron la actividad sabatina en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 3-3

Después del resultado en la Jornada 11, Pachuca suma un punto con el que llega a 13 para quedarse en el lugar 11 de la tabla general.

Necaxa, por su parte, se ubica en el penúltimo lugar de la tabla general con 9 puntos de 33 disputados

Marcador final: Pachuca 3-3 Necaxa.

Pachuca vs Necaxa: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Pachuca y Necaxa salieron en busca de una victoria para intentar mejorar su posición en la tabla general.

Pachuca con la necesidad de seguir escalando en la parte alta del torneo, mientras Necaxa en busca de un lugar en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Pachuca vs Necaxa:

Minuto 15: Gol de Matías Espindola (Necaxa)

Minuto 41: Gol de Julián Carranza (Necaxa)

Minuto 45+8: Gol de Eduardo Bauermann (Pachuca)

Minuto 79: Gol de Juan Valencia (Necaxa)

Minuto 84: Gol de Salomón Rondón (Pachuca)

Minuto 87: Gol de Salomón Rondón (Pachuca)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Necaxa en la Liga MX?

Pachuca visitará a Rayados en la Jornada 12 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el domingo 18 de octubre.

En su siguiente partido, Necaxa se mide con Atlas en la continuación de la Jornada 12 del Apertura 2026.