Atlas vs Chivas abrieron la actividad sabatina en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 1-1

Después del resultado en la Jornada 11, Atlas suma 18 puntos y se quedó en el sexto puesto de la clasificación general.

Chivas, por su parte, se ubica en el cuarto lugar con 19 puntos.

Marcador final: Atlas 1-1 Chivas.

Atlas vs Chivas: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Atlas y Chivas salieron en busca de una victoria para intentar mejorar su posición en la tabla general.

Atlas con la necesidad de seguir escalando en la parte alta del torneo, mientras Chivas en busca de un lugar en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Atlas vs Chivas:

Minuto 52: Gol de Kevin Zenón (Atlas)

Minuto 86: Gol de Ángel Sepúlveda (Chivas)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Chivas en la Liga MX?

Atlas visitará a Necaxa en la Jornada 12 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el viernes 16 de octubre.

En su siguiente partido, Chivas se mide con Tigres en la continuación de la Jornada 12 del Apertura 2026.