Después de la Jornada 10 del Apertura 2026 Toluca y América son líderes de la Liga MX. Chivas y Querétaro siguen de cerca a Diablos Rojos y Águilas en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

Toluca | 20 puntos América | 20 puntos Chivas | 18 puntos Querétaro | 17 puntos León | 17 puntos Atlas| 17 puntos Cruz Azul| 16 puntos Tijuana | 14 puntos Puebla | 14 puntos Rayados | 13 puntos Pachuca | 12 puntos Pumas | 12 puntos San Luis| 12 puntos Atlante | 11 puntos Tigres | 10 puntos Santos| 10 puntos Necaxa | 8 puntos FC Juárez | 3 puntos

Chivas se quedó en 18 después de perder en casa con Querétaro, que llegó a 17 unidades en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX.

La próxima fecha arranca el viernes 9 de octubre y se completará el domingo 11 de octubre.

Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias sorpresivas de Atlante, Querétaro y San Luis.

Estos son todos los resultados de la Jornada 10 de la Liga MX:

Atlante 4-2 Rayados

Tijuana 2-3 Atlas

Cruz Azul 3-3 Toluca

Chivas 0-2 Querétaro

Santos 1-0 Pachuca

Tigres 1-0 Puebla

Pumas 2-3 San Luis

León 2-1 FC Juárez

Necaxa 2-4 América

América cerró la Jornada 1o con una victoria en la cancha de Necaxa (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

Fechas y horarios de la Jornada 11 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 9 de octubre al domingo 11 de octubre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 11 de la Liga MX:

Viernes 9 de octubre

Puebla vs Léon | 19 horas

Tigres vs Toluca | 21 horas

Sábado 10 de octubre

FC Juárez vs Tijuana | 17:00 horas

Querétaro vs Atlante | 17:00 horas

Atlas vs Chivas | 19:00 horas

América vs Rayados | 21 horas

Domingo 11 de octubre