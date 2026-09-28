Después de la Jornada 10 del Apertura 2026 Toluca y América son líderes de la Liga MX. Chivas y Querétaro siguen de cerca a Diablos Rojos y Águilas en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

  1. Toluca | 20 puntos
  2. América | 20 puntos
  3. Chivas | 18 puntos
  4. Querétaro | 17 puntos
  5. León | 17 puntos
  6. Atlas| 17 puntos
  7. Cruz Azul| 16 puntos
  8. Tijuana | 14 puntos
  9. Puebla | 14 puntos
  10. Rayados | 13 puntos
  11. Pachuca | 12 puntos
  12. Pumas | 12 puntos
  13. San Luis| 12 puntos
  14. Atlante | 11 puntos
  15. Tigres | 10 puntos
  16. Santos| 10 puntos
  17. Necaxa | 8 puntos
  18. FC Juárez | 3 puntos

Chivas se quedó en 18 después de perder en casa con Querétaro, que llegó a 17 unidades en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX.

La próxima fecha arranca el viernes 9 de octubre y se completará el domingo 11 de octubre.

Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias sorpresivas de Atlante, Querétaro y San Luis.

Estos son todos los resultados de la Jornada 10 de la Liga MX:

  • Atlante 4-2 Rayados
  • Tijuana 2-3 Atlas
  • Cruz Azul 3-3 Toluca
  • Chivas 0-2 Querétaro
  • Santos 1-0 Pachuca
  • Tigres 1-0 Puebla
  • Pumas 2-3 San Luis
  • León 2-1 FC Juárez
  • Necaxa 2-4 América
América cerró la Jornada 1o con una victoria en la cancha de Necaxa
América cerró la Jornada 1o con una victoria en la cancha de Necaxa (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

Fechas y horarios de la Jornada 11 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 9 de octubre al domingo 11 de octubre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 11 de la Liga MX:

Viernes 9 de octubre

  • Puebla vs Léon | 19 horas
  • Tigres vs Toluca | 21 horas

Sábado 10 de octubre

  • FC Juárez vs Tijuana | 17:00 horas
  • Querétaro vs Atlante | 17:00 horas
  • Atlas vs Chivas | 19:00 horas
  • América vs Rayados | 21 horas

Domingo 11 de octubre

  • San Luis vs Santos | 17 horas
  • Pachuca vs Necaxa | 17:15 horas
  • Pumas vs Cruz Azul | 19 horas