Después de la Jornada 10 del Apertura 2026 Toluca y América son líderes de la Liga MX. Chivas y Querétaro siguen de cerca a Diablos Rojos y Águilas en la tabla de posiciones.
- Toluca | 20 puntos
- América | 20 puntos
- Chivas | 18 puntos
- Querétaro | 17 puntos
- León | 17 puntos
- Atlas| 17 puntos
- Cruz Azul| 16 puntos
- Tijuana | 14 puntos
- Puebla | 14 puntos
- Rayados | 13 puntos
- Pachuca | 12 puntos
- Pumas | 12 puntos
- San Luis| 12 puntos
- Atlante | 11 puntos
- Tigres | 10 puntos
- Santos| 10 puntos
- Necaxa | 8 puntos
- FC Juárez | 3 puntos
Chivas se quedó en 18 después de perder en casa con Querétaro, que llegó a 17 unidades en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX.
La próxima fecha arranca el viernes 9 de octubre y se completará el domingo 11 de octubre.
Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias sorpresivas de Atlante, Querétaro y San Luis.
Estos son todos los resultados de la Jornada 10 de la Liga MX:
- Atlante 4-2 Rayados
- Tijuana 2-3 Atlas
- Cruz Azul 3-3 Toluca
- Chivas 0-2 Querétaro
- Santos 1-0 Pachuca
- Tigres 1-0 Puebla
- Pumas 2-3 San Luis
- León 2-1 FC Juárez
- Necaxa 2-4 América
Fechas y horarios de la Jornada 11 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 9 de octubre al domingo 11 de octubre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 11 de la Liga MX:
Viernes 9 de octubre
- Puebla vs Léon | 19 horas
- Tigres vs Toluca | 21 horas
Sábado 10 de octubre
- FC Juárez vs Tijuana | 17:00 horas
- Querétaro vs Atlante | 17:00 horas
- Atlas vs Chivas | 19:00 horas
- América vs Rayados | 21 horas
Domingo 11 de octubre
- San Luis vs Santos | 17 horas
- Pachuca vs Necaxa | 17:15 horas
- Pumas vs Cruz Azul | 19 horas