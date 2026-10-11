FC Juárez vs Tijuana abrieron la actividad sabatina en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 1-1

Después del resultado en la Jornada 11, FC Juárez suma 4 puntos y se quedó en el décimo octavo puesto de la clasificación general.

Tijuana, por su parte, se ubica en el octavo lugar con 15 puntos.

Marcador final: FC Juárez 1-1 Tijuana

FC Juárez vs Tijuana: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

FC Juárez y Tijuana salieron en busca de una victoria para intentar mejorar su posición en la tabla general.

FC Juárez con la necesidad de abandonar la parte baja del torneo, mientras Tijuana en busca de un lugar en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido FC Juárez vs Tijuana:

Minuto 31: Gol de Mourad El Ghazouani (Tijuana)

Minuto 84: Gol de Rodrigo Dourado (FC Juárez)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Tijuana en la Liga MX?

FC Juárez visitará a Cruz Azul en la Jornada 12 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el sábado 17 de octubre.

En su siguiente partido, Tijuana se mide con Puebla en el inicio de la Jornada 12 del Apertira 2026, duelo vital para las aspiraciones de los Xolos en la competencia.