Querétaro vs Atlante continuaron la actividad sabatina en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 2-0.

Después del resultado en la Jornada 11, Querétaro suma 20 puntos y se ubica en el tercer lugar de la clasificación general.

Atlante, por su parte, se ubica en el lugar 11 con 15 puntos conseguidos en el Apertura 2026.

Marcador final: Querétaro 2-0 Atlante.

Querétaro vs Atlante: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Querétaro vs Atlante buscaban una victoria para intentar mejorar su posición en la tabla general.

Querétaro con el objetivo de ganar para mantenerse en los primeros lugares del torneo, mientras que Atlante salió en busca de acercarse a la zona Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Querétaro vs Atlante:

Minuto 25: Gol de Santiago Homenckenko (Querétaro)

Minuto 50: Denilson Saaid Munoz Bustamante (Querétaro)

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y Atlante en la Liga MX?

Atlante abrirá la Jornada 12 de la Liga MX recibiendo a Pumas, el viernes 16 de octubre.

En su siguiente partido, Querétaro se mide con Santos el sábado 17 de octubre en el Estadio TSM.