La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX concluyó con triunfos de varios equipos, pero el Pachuca se colocó como líder por diferencia de goles tras golear a Pumas.

  1. Pachuca | 3 puntos
  2. Tijuana | 3 puntos
  3. Toluca | 3 puntos
  4. Atlas | 3 puntos
  5. Cruz Azul | 3 puntos
  6. Rayados | 3 puntos
  7. Necaxa | 3 puntos
  8. Puebla | 3 puntos
  9. América | 3 puntos
  10. León | 0 puntos
  11. Santos | 0 puntos
  12. San Luis | 0 puntos
  13. Atlante | 0 puntos
  14. FC Juárez | 0 puntos
  15. Querétaro | 0 puntos
  16. Tigres | 0 puntos
  17. Chivas | 0 puntos
  18. Pumas | 0 puntos

América, Rayados, Toluca y Cruz Azul también sumaron tres puntos en sus respectivos duelos.

En contraste, Chivas y Pumas sufrieron derrotas en casa.

La próxima semana arranca la Jornada 2, con partidos adelantados el martes 21 de julio y el resto entre el viernes 24 y el domingo 26.

Resultados de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó dolorosas derrotas para Pumas y Chivas, que perdieron en casa ante Pachuca y Toluca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 1 de la Liga MX:

  • Necaxa 2-1 Atlante
  • Tijuana 3-1 Tigres
  • San Luis 2-3 Cruz Azul
  • FC Juárez 0-1 Puebla
  • Pumas 0-3 Pachuca
  • Rayados 3-2 Santos Laguna
  • Chivas 0-2 Toluca
  • Querétaro 0-1 América
América vence a Querétaro y consigue su primera victoria del Apertura 2026.
América venció a Querétaro en el cierre de la Jornada 1 del Apertura 2026. (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

Fechas y horarios de la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX arranca el martes 21 de julio con dos partidos adelantados, y se completará del viernes 24 al domingo 26 de julio.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 2 de la Liga MX:

Martes 21 de julio

  • Cruz Azul vs Puebla | 19:00 horas
  • Toluca vs Pumas | 21:00 horas

Viernes 24 de julio

  • Tigres vs San Luis | 19:00 horas
  • Tijuana vs León | 20:00 horas
  • Atlante vs América | 20:00 horas

Sábado 25 de julio

  • Chivas vs FC Juárez | 17:00 horas
  • Santos vs Atlas | 21:00 horas

Domingo 26 de julio

  • Necaxa vs Rayados | 17:00 horas
  • Pachuca vs Querétaro | 18:00 horas