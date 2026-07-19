La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX concluyó con triunfos de varios equipos, pero el Pachuca se colocó como líder por diferencia de goles tras golear a Pumas.
- Pachuca | 3 puntos
- Tijuana | 3 puntos
- Toluca | 3 puntos
- Atlas | 3 puntos
- Cruz Azul | 3 puntos
- Rayados | 3 puntos
- Necaxa | 3 puntos
- Puebla | 3 puntos
- América | 3 puntos
- León | 0 puntos
- Santos | 0 puntos
- San Luis | 0 puntos
- Atlante | 0 puntos
- FC Juárez | 0 puntos
- Querétaro | 0 puntos
- Tigres | 0 puntos
- Chivas | 0 puntos
- Pumas | 0 puntos
América, Rayados, Toluca y Cruz Azul también sumaron tres puntos en sus respectivos duelos.
En contraste, Chivas y Pumas sufrieron derrotas en casa.
La próxima semana arranca la Jornada 2, con partidos adelantados el martes 21 de julio y el resto entre el viernes 24 y el domingo 26.
Resultados de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó dolorosas derrotas para Pumas y Chivas, que perdieron en casa ante Pachuca y Toluca.
Estos son todos los resultados de la Jornada 1 de la Liga MX:
- Necaxa 2-1 Atlante
- Tijuana 3-1 Tigres
- San Luis 2-3 Cruz Azul
- FC Juárez 0-1 Puebla
- Pumas 0-3 Pachuca
- Rayados 3-2 Santos Laguna
- Chivas 0-2 Toluca
- Querétaro 0-1 América
Fechas y horarios de la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX arranca el martes 21 de julio con dos partidos adelantados, y se completará del viernes 24 al domingo 26 de julio.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 2 de la Liga MX:
Martes 21 de julio
- Cruz Azul vs Puebla | 19:00 horas
- Toluca vs Pumas | 21:00 horas
Viernes 24 de julio
- Tigres vs San Luis | 19:00 horas
- Tijuana vs León | 20:00 horas
- Atlante vs América | 20:00 horas
Sábado 25 de julio
- Chivas vs FC Juárez | 17:00 horas
- Santos vs Atlas | 21:00 horas
Domingo 26 de julio
- Necaxa vs Rayados | 17:00 horas
- Pachuca vs Querétaro | 18:00 horas