La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX concluyó con triunfos de varios equipos, pero el Pachuca se colocó como líder por diferencia de goles tras golear a Pumas.

Pachuca | 3 puntos Tijuana | 3 puntos Toluca | 3 puntos Atlas | 3 puntos Cruz Azul | 3 puntos Rayados | 3 puntos Necaxa | 3 puntos Puebla | 3 puntos América | 3 puntos León | 0 puntos Santos | 0 puntos San Luis | 0 puntos Atlante | 0 puntos FC Juárez | 0 puntos Querétaro | 0 puntos Tigres | 0 puntos Chivas | 0 puntos Pumas | 0 puntos

América, Rayados, Toluca y Cruz Azul también sumaron tres puntos en sus respectivos duelos.

En contraste, Chivas y Pumas sufrieron derrotas en casa.

La próxima semana arranca la Jornada 2, con partidos adelantados el martes 21 de julio y el resto entre el viernes 24 y el domingo 26.

Resultados de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó dolorosas derrotas para Pumas y Chivas, que perdieron en casa ante Pachuca y Toluca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 1 de la Liga MX:

Necaxa 2-1 Atlante

Tijuana 3-1 Tigres

San Luis 2-3 Cruz Azul

FC Juárez 0-1 Puebla

Pumas 0-3 Pachuca

Rayados 3-2 Santos Laguna

Chivas 0-2 Toluca

Querétaro 0-1 América

América venció a Querétaro en el cierre de la Jornada 1 del Apertura 2026. (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

Fechas y horarios de la Jornada 2 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX arranca el martes 21 de julio con dos partidos adelantados, y se completará del viernes 24 al domingo 26 de julio.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 2 de la Liga MX:

Martes 21 de julio

Cruz Azul vs Puebla | 19:00 horas

Toluca vs Pumas | 21:00 horas

Viernes 24 de julio

Tigres vs San Luis | 19:00 horas

Tijuana vs León | 20:00 horas

Atlante vs América | 20:00 horas

Sábado 25 de julio

Chivas vs FC Juárez | 17:00 horas

Santos vs Atlas | 21:00 horas

Domingo 26 de julio