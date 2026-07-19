Pumas vs Pachuca jugaron la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX con victoria 3-0 a favor de los Tuzos sobre los universitarios.

Pumas y Pachuca dieron un partido digno de inicio de torneo, sin embargo, los Tuzos lograron sobreponerse a los felinos como visitantes, por lo que terminaron ganando el primer partido de la Liga MX.

Marcador: Pumas 0-3 Pachuca.

Pumas vs Pachuca: así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

En el partido Pumas vs Pachuca de la Jornada 1 de la Liga MX, los Tuzos ganaron contra los universitarios en el partido que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Pumas vs Pachuca:

Minuto 21: Gol de Elías Montiel (Pachuca)

Minuto 32: Gol de Salomón Rondón (Pachuca)

Minuto 81: Gol de Salomón Rondón (Pachuca)

Pachuca aplasta a Pumas en su debut del Apertura 2026. (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Qué sigue para Pumas y Pachuca en la Liga MX?

Pumas se tendrá que preparar para la Jornada 2 de la Liga MX donde los universitarios visitarán a Toluca en el Estadio Nemesio Diez con el objetivo de conseguir los tres puntos.

En tanto, Pachuca, recibirá al Querétaro en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.