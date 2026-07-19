Rayados vs Santos jugaron la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX con victoria 3-2 a favor de los regios sobre los laguneros.

Rayados y Santos dieron un partido digno de inicio de torneo, sin embargo, los regiomontanos lograron sobreponerse a los laguneros como locales, por lo que terminaron ganando el primer partido de la Liga MX.

Marcador: Rayados 3-2 Santos.

Rayados vs Santos: así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

En el partido Rayados vs Santos de la Jornada 1 de la Liga MX, los regios ganaron contra los laguneros en el partido que se llevó a cabo en el Estadio BBVA.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Rayados vs Santos:

Minuto 20: Gol de Lucas Ocampos (Rayados)

Minuto 25: Gol de Lucas Ocampos (Rayados)

Minuto 31: Gol de Jesús Manuel Corona (Rayados)

Minuto 40: Gol de Lucas Di Yorio (Santos)

Minuto 90+6: Gol de Eduardo Aguirre (Santos)

Rayados se enfrentó a Santos Laguna en la Liga MX. (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

¿Qué sigue para Rayados y Santos en la Liga MX?

Rayados se tendrá que preparar para la Jornada 2 de la Liga MX donde los regiomontanos visitarán al Necaxa en el Estadio Victoria con el objetivo de conseguir los tres puntos.

En tanto, Santos, recibirá al Atlas en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.