Querétaro vs América jugaron la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX con victoria 1-0 a favor de las Águilas sobre los Gallos Blancos.

Querétaro y América dieron un partido digno de inicio de torneo, sin embargo, las Águilas lograron sobreponerse a los Gallos Blancos como visitantes, por lo que terminaron ganando el primer partido de la Liga MX.

Marcador: Querétaro 0-1 América.

Querétaro vs América: así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

En el partido Querétaro vs América de la Jornada 1 de la Liga MX, los Tuzos ganaron contra los universitarios en el partido que se llevó a cabo en el Estadio Corregidora.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Querétaro vs América:

Minuto 83: Gol de Isaías Violante (América)

América vence a Querétaro y consigue su primera victoria del Apertura 2026. (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

¿Qué sigue para Querétaro y América en la Liga MX?

Querétaro se tendrá que preparar para la Jornada 2 de la Liga MX donde los Gallos Blancos visitarán al Pachuca en el Estadio Hidalgo con el objetivo de conseguir los tres puntos.

En tanto, América, visitará al Atlante en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.