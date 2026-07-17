Necaxa vs Atlante jugaron la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX con victoria 2-1 de los Rayos sobre los Potros.

Necaxa y Atlante dieron un partido digno de inicio de torneo, sin embargo, los Rayos no lograron sobreponerse a los Potros como locales, por lo que terminaron perdiendo el primer partido de la Liga MX.

Marcador: Necaxa 2-1 Atlante.

Necaxa vs Atlante: así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

En el partido Necaxa vs Atlante de la Jornada 1 de la Liga MX, los Potros ganaron contra los Rayos en el partido que se llevó a cabo en el Estadio Victoria.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Necaxa vs Atlante:

Minuto 47: Gol de Eugenio Pizzuto (Atlante)

Minuto 81: Gol de Julián Carranza (Necaxa)

Minuto 90+8: Gol de Misael Pedroza (Necaxa)

Necaxa y Atlante disputaron su primer partido del Apertura 2026. (Alex Avalos / Alex Avalos)

¿Qué sigue para Necaxa y Atlante en la Liga MX?

Necaxa se tendrá que preparar para la Jornada 2 de la Liga MX donde los Rayos recibirán a Rayados en el Estadio Victoria con el objetivo de conseguir los tres puntos.

En tanto, Atlante, recibirá al América en el Estadio Banorte en la Jornada 2, su nueva casa para el Apertura 2026 de la Liga MX.