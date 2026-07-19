Chivas vs Toluca jugaron la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX con victoria 2-0 a favor de los Diablos Rojos sobre el Rebaño Sagrado.

Chivas y Toluca dieron un partido digno de inicio de torneo, sin embargo, los Tuzos lograron sobreponerse a los felinos como visitantes, por lo que terminaron ganando el primer partido de la Liga MX.

Marcador: Chivas 0-2 Toluca.

Chivas vs Toluca: así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

En el partido Chivas vs Toluca de la Jornada 1 de la Liga MX, los Diablos Rojos ganaron contra los rojiblancos en el partido que se llevó a cabo en el Estadio Akron.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Chivas vs Toluca:

Minuto 42: Gol de Alexis Vega (Toluca)

Minuto 74: Jesús Gallardo (Toluca)

Chivas arranca el Apertura 2026 con derrota ante Toluca. (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

¿Qué sigue para Chivas y Toluca en la Liga MX?

Chivas se tendrá que preparar para la Jornada 2 de la Liga MX donde los rojiblancos recibirán al FC Juárez en el Estadio Akron con el objetivo de conseguir los tres puntos.

En tanto, Toluca, recibirá al Pumas en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.