Te explicamos qué es la Ley Prestianni, norma de FIFA que ya se implementó en el Mundial 2026 y la Liga MX durante el Apertura 2026.

En busca de acabar con el racismo y discriminación, FIFA estableció una nueva normativa para que jugadores no oculten insultos verbales en un partido de fútbol.

¿Qué es la Ley Prestianni?

La Ley Prestianni o Ley Vinícius-Prestianni señala que cuando un jugador se cubra la boca durante una confrontación con el rival debe recibir tarjeta roja directa.

Dicha regla nació luego del incidente que tuvieron el pasado 17 de febrero 2026, el jugador argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinícius Jr en el partido Benfica vs Real Madrid de la UEFA Champions League.

En ese encuentro, Vinícius Jr acusó a Prestianni de taparse la boca y llamarlo “mono”.

Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. del Real Madrid. (Pedro Rocha / AP)

Tras una investigación, el jugador argentino solo admitió haber usado expresiones homofóbicas, por lo que fue sancionado.

Por ello, el presidente de la FIFA Gianni Infantino impulsó la Ley Prestianni, que fue aprobada por unanimidad por la International Football Association Board (IFAB).

Ahora bien, la nueva regla no es obligatoria dentro de las Reglas de Juego, aunque organizadores de torneos de fútbol como FIFA pueden usarla a su discreción, informa el medio Los Angeles Times.

En ese contexto, algunos organismos como UEFA, solo aplicarán como sanción una tarjeta amarilla en sus competiciones debido a que consideran excesivo la expulsión de un jugador.

Ley Prestianni de FIFA se implementó en el Mundial 2026 y la Liga MX en el Apertura 2026

Tanto en el Mundial 2026 y la Liga MX en el Apertura 2026 se ha aplicado la Ley Prestianni.

Durante la Copa del Mundo, el primero en ser sancionado fue Miguel Almirón de la Selección de Paraguay mientras jugaba contra Turquía.

Miguel Almirón es suspendido un partido tras expulsión por cubrirse la boca. (Jeff Chiu / AP Photo/Jeff Chiu)

En el partido de México vs Ecuador también se usó la Ley Prestianni, ya que Piero Hincapié terminó expulsado al taparse la boca y dirigirse al delantero del Tricolor, Santiago Giménez.

Para el caso de la Liga MX, la primera jornada del Apertura 2026 contó con un caso de expulsión por la nueva norma de FIFA.

En el Xolos vs Tigres, tras una bronca el jugador felino Rodrigo Aguirre se cubrió la boca cuando se dirigía hacia defensa Alejandro Gómez de Tijuana.