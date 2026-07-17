Tijuana vs Tigres jugaron la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX con victoria 3-1 de los Xolos sobre los felinos.

Tijuana y Tigres dieron un partido digno de inicio de torneo, sin embargo, los felinos no lograron sobreponerse a los Xolos como visitantes, por lo que terminaron perdiendo el primer partido de la Liga MX.

Marcador: Tijuana 3-1 Tigres.

Tijuana vs Tigres: así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

En el partido Tijuana vs Tigres de la Jornada 1 de la Liga MX, los Xolos ganaron contra los felinos en el partido que se llevó a cabo en el Estadio Caliente.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Tijuana vs Tigres:

Minuto 32: Gol de Ramiro Árciga (Tijuana)

Minuto 40+2: Gol de Rodrigo Aguirre (Tigres)

Minuto 90+6: Gol de Mourad El Ghezouani (Tijuana)

Minuto: 90+8: Gol de Mourad El Ghezouani (Tijuana)

Xolos vence a Tigres en el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX. (Joshua Hernandez / MEXSPORT)

¿Qué sigue para Tijuana y Tigres en la Liga MX?

Tijuana se tendrá que preparar para la Jornada 2 de la Liga MX donde los Xolos recibirán a León en el Estadio Caliente con el objetivo de conseguir los tres puntos.

En tanto, Tigres, recibirá al San Luis en el Estadio Universitario en la Jornada 2 para el Apertura 2026 de la Liga MX.