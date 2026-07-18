FC Juárez vs Puebla cerraron la actividad del viernes 17 de julio como parte de la Jornada 1 del Apertura 2026, partido que terminó 0-1 a favor del conjunto de La Franja.

El único gol del partido cayó al minuto 11, obra de Ignacio Maestro Puch.

El partido FC Juárez vs Puebla fue el último en arrancar este viernes como parte del Apertura 2026, con el Estadio Olímpico de la ciudad fronteriza como escenario.

Marcador: FC Juárez 0-1 Puebla

FC Juárez vs Puebla: así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

FC Juárez y Puebla son dos equipos rodeados de incertidumbre acerca de su nivel, y con esas etiquetas saltaron a la cancha en la Jornada 1 de la Liga MX, en busca de sus primeros puntos en el Apertura 2026.

Así fueron los goles y eventos importantes del partido de la Jornada: FC Juárez y Puebla

Minuto 12 : Gol de Ignacio Maestro Puch (Puebla)

Minuto 64: Tarjeta roja para Iker Moreno (Puebla)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Puebla en la Liga MX?

Tras la Jornada 1 de la Liga MX, FC Juárez vuelve a jugar el sábado 25 de julio en calidad de visitante ante Chivas.

Puebla repetirá como visitante en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la cancha del Estadio Banorte ante Cruz Azul, el martes 21 de julio.