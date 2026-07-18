San Luis vs Cruz Azul continuaron con la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, este viernes 17 de julio con victoria épica para La Máquina, que remontó un 2-0 para terminar llevándose la victoria 2-3.

El partido San Luis vs Cruz Azul fue el primero de tres juegos programados este viernes como parte del Apertura 2026, con el Estadio Libertad Financiera como sede.

Marcador: San Luis 2-3 Cruz Azul

San Luis vs Cruz Azul: así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

En el partido San Luis vs Cruz Azul de la Jornada 1 de la Liga MX, La Máquina estrenó el campeonato que logró en el Clausura 2026, con Joel Huiqui como entrenador.

Así fueron los goles del partido de la Jornada: San Luis vs Cruz Azul

Minuto 46: Gol de Sébastien Salles-Lamonge (San Luis)

Minuto 50: Gol de Rafa Llorente (San Luis

Minuto 62: Penal a favor de Cruz Azul tras revisión del VAR

Minuto 63: Gol de Gabriel Fernández (Cruz Azul)

Minuto 81: Gol de Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Minuto 90+3: Gol de Jeremy Márquez (Cruz Azul)

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Cruz Azul en la Liga MX?

Después de su debut en la Jornada 1 de la Liga MX, Cruz Azul vuelve a jugar este martes 21 de julio en calidad de local en el Estadio Banorte.

El Puebla será el rival de La Máquina, que empezará una nueva etapa como local en el Estadio Banorte.

San Luis, por su parte, juega la Jornada 2 del Apertura 2026 en la cancha de Tigres el viernes 24 de julio.