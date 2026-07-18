La Jornada 1 del Apertura 2026 continuó con el partido León vs Atlas, este viernes 17 de julio, duelo que terminó con victoria para el cuadro rojinegro 2-3.

El partido León vs Atlas fue uno de los tres juegos programados este viernes como parte del Apertura 2026, con el Estadio León como escenario.

Atlas se llevó la victoria con goles de Duk (3′), Alfonso González (50′) y Aldo Rocha (70′), mientras que por León descontó Diber Cambindo (27′) y Jordi Cortizo (77′).

Marcador: León 2-3 Atlas

León vs Atlas: así fue el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Al partido León vs Atlas de la Jornada 1 de la Liga MX, los Rojinegros llegaron sin entrenador oficial en la banca, ya que Hernán Crespo dirigirá hasta la Jornada 2 del Apertura 2026.

Así fueron los goles del partido de la Jornada: León vs Atlas

Minuto 2 : Gol de Duk (Atlas)

Minuto 27: Gol de Diber Cambindo (León)

Minuto 42: Tarjeta roja para Diber Cambindo (León)

Minuto 50: Gol de Alfonso González (Atlas)

Minuto 73: Gol de Aldo Rocha (Atlas)

Minuto 77: Gol de Jordi Cortizo (León)

¿Cuándo vuelven a jugar León y Atlas en la Liga MX?

Tras la Jornada 1 de la Liga MX, León vuelve a jugar el viernes 24 de julio en calidad de visitante ante Tijuana.

Atlas repetirá como visitante en la Jornada 2 del Apertura 2026 en la cancha de Santos, también el viernes 24 de julio.