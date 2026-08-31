La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA ofreció como gran sorpresa la victoria de Pumas en la cancha de Chivas, mientras que América y Tigres siguen como líderes de sus grupos.

Grupo A

Tigres | 15 puntos Toluca | 13 puntos Rayados | 12 puntos FC Juárez | 9 puntos León | 6 puntos Cruz Azul | 6 puntos Atlante | 3 puntos Santos Laguna | 3 puntos Querétaro | 3 puntos

Tigres Femenil es líder del Grupo A de la Liga Femenil BBVA (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

Grupo B

América | 15 puntos San Luis | 9 puntos Pumas | 9 puntos Chivas | 9 puntos Pachuca | 7 puntos Atlas | 5 puntos Tijuana | 3 puntos Puebla | 3 puntos Necaxa | 0 puntoa

América Femenil sigue imparable en la Liga Femenil BBVA (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

La competencia se prepara para la Jornada 6, que arrancará el viernes 4 de septiembre con dos partidos, y concluirá el lunes 6 de septiembre.

Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Pumas, Rayadas, Tigres y América.

Estos son todos los resultados de la Jornada 5:

Toluca 1-0 León

Querétaro 0-4 Rayadas

Tigres 2-0 Pachuca

FC Juárez 1-0 Cruz Azul

Puebla 4-1 Necaxa

América 3-1 Tijuana

San Luis 6-1 Atlas

Chivas 0-2 Pumas

Santos 0-0 Atlante

Fechas y horarios de la Jornada 6 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 4 de septiembre al lunes 7 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 6:

Viernes 4 de septiembre

Atlas vs Chivas | 20:06 horas

Pumas vs América | 21:00 horas

Sábado 5 de septiembre

Necaxa vs San Luis | 17:00 horas

Rayados vs Toluca | 19:00 horas

Tijuana vs Pachuca | 19:06 horas

Domingo 5 de septiembre

Querétaro vs Cruz Azul | 16:00 horas

Tigres vs Santos | 18:06 horas

Lunes 6 de septiembre