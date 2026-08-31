La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA ofreció como gran sorpresa la victoria de Pumas en la cancha de Chivas, mientras que América y Tigres siguen como líderes de sus grupos.
Grupo A
- Tigres | 15 puntos
- Toluca | 13 puntos
- Rayados | 12 puntos
- FC Juárez | 9 puntos
- León | 6 puntos
- Cruz Azul | 6 puntos
- Atlante | 3 puntos
- Santos Laguna | 3 puntos
- Querétaro | 3 puntos
Grupo B
- América | 15 puntos
- San Luis | 9 puntos
- Pumas | 9 puntos
- Chivas | 9 puntos
- Pachuca | 7 puntos
- Atlas | 5 puntos
- Tijuana | 3 puntos
- Puebla | 3 puntos
- Necaxa | 0 puntoa
La competencia se prepara para la Jornada 6, que arrancará el viernes 4 de septiembre con dos partidos, y concluirá el lunes 6 de septiembre.
Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Pumas, Rayadas, Tigres y América.
Estos son todos los resultados de la Jornada 5:
- Toluca 1-0 León
- Querétaro 0-4 Rayadas
- Tigres 2-0 Pachuca
- FC Juárez 1-0 Cruz Azul
- Puebla 4-1 Necaxa
- América 3-1 Tijuana
- San Luis 6-1 Atlas
- Chivas 0-2 Pumas
- Santos 0-0 Atlante
Fechas y horarios de la Jornada 6 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA
La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 4 de septiembre al lunes 7 de septiembre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 6:
Viernes 4 de septiembre
- Atlas vs Chivas | 20:06 horas
- Pumas vs América | 21:00 horas
Sábado 5 de septiembre
- Necaxa vs San Luis | 17:00 horas
- Rayados vs Toluca | 19:00 horas
- Tijuana vs Pachuca | 19:06 horas
Domingo 5 de septiembre
- Querétaro vs Cruz Azul | 16:00 horas
- Tigres vs Santos | 18:06 horas
Lunes 6 de septiembre
- Atlante vs FC Juárez | 15:45 horas
- León vs Puebla | 19:06 horas