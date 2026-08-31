La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA ofreció como gran sorpresa la victoria de Pumas en la cancha de Chivas, mientras que América y Tigres siguen como líderes de sus grupos.

Grupo A

  1. Tigres | 15 puntos
  2. Toluca | 13 puntos
  3. Rayados | 12 puntos
  4. FC Juárez | 9 puntos
  5. León | 6 puntos
  6. Cruz Azul | 6 puntos
  7. Atlante | 3 puntos
  8. Santos Laguna | 3 puntos
  9. Querétaro | 3 puntos
Tigres Femenil es líder del Grupo A de la Liga Femenil BBVA
Tigres Femenil es líder del Grupo A de la Liga Femenil BBVA (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

Grupo B

  1. América | 15 puntos
  2. San Luis | 9 puntos
  3. Pumas | 9 puntos
  4. Chivas | 9 puntos
  5. Pachuca | 7 puntos
  6. Atlas | 5 puntos
  7. Tijuana | 3 puntos
  8. Puebla | 3 puntos
  9. Necaxa | 0 puntoa
América Femenil sigue imparable en la Liga Femenil BBVA
América Femenil sigue imparable en la Liga Femenil BBVA (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

La competencia se prepara para la Jornada 6, que arrancará el viernes 4 de septiembre con dos partidos, y concluirá el lunes 6 de septiembre.

Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA dejó triunfos importantes de Pumas, Rayadas, Tigres y América.

Estos son todos los resultados de la Jornada 5:

  • Toluca 1-0 León
  • Querétaro 0-4 Rayadas
  • Tigres 2-0 Pachuca
  • FC Juárez 1-0 Cruz Azul
  • Puebla 4-1 Necaxa
  • América 3-1 Tijuana
  • San Luis 6-1 Atlas
  • Chivas 0-2 Pumas
  • Santos 0-0 Atlante

Fechas y horarios de la Jornada 6 del Apertura 2026 en la Liga Femenil BBVA

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA se juega del viernes 4 de septiembre al lunes 7 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 6:

Viernes 4 de septiembre

  • Atlas vs Chivas | 20:06 horas
  • Pumas vs América | 21:00 horas

Sábado 5 de septiembre

  • Necaxa vs San Luis | 17:00 horas
  • Rayados vs Toluca | 19:00 horas
  • Tijuana vs Pachuca | 19:06 horas

Domingo 5 de septiembre

  • Querétaro vs Cruz Azul | 16:00 horas
  • Tigres vs Santos | 18:06 horas

Lunes 6 de septiembre

  • Atlante vs FC Juárez | 15:45 horas
  • León vs Puebla | 19:06 horas