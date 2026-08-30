Puebla vs Necaxa continuaron con las acciones este domingo en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con una victoria poblana por 4-1.

El partido Puebla vs Necaxa fue uno de los juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Puebla 4-1 Necaxa.

Puebla vs Necaxa: así se definió el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Puebla vs Necaxa de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, las hidrocálidas no pudieron hacerle daño a las poblanas en el Estadio Cuauhtémoc.

Así fueron los goles del partido Puebla vs Necaxa:

Minuto 1: Autogol de Lourdes De León (Necaxa)

Minuto 23: Gol de Abigail Lopez (Puebla)

Minuto 34: Gol de María Peraza (Puebla)

Minuto 43: Gol de Lía Martínez (Puebla)

Minuto 55: Gol de Ani Jensen (Necaxa)

Con este resultado las poblanas escalan posiciones en la tabla general del Apertura 2026, mientras que el conjunto visitante se queda sin puntos tras la Jornada 5.

¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y Necaxa en la Liga Femenil BBVA?

Puebla y Necaxa jugarán la Jornada 6 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga Femenil BBVA, Puebla visitará al León el lunes 7 de septiembre, mientras que Necaxa enfrentará al San Luis el sábado 5 de septiembre.