Tigres vs Pachuca continuaron con las acciones este sábado en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con una victoria felina por 2-0.

El partido Tigres vs Pachuca fue uno de los juegos programados este sábado como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Tigres 2-0 Pachuca.

Tigres vs Pachuca: así se definió el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Tigres vs Pachuca de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, las Tuzas no pudieron hacerle daño a las felinas en el Estadio Universitario.

Así fueron los goles del partido Tigres vs Pachuca:

Minuto 6: Gol de Thembi Kgatlana (Tigres)

Minuto 72: Gol de Maricarmen Reyes (Tigres)

Con este resultado las felinas llegaron a 15 puntos y de momento se colocan primeras de la tabla general, mientras que Pachuca sigue tercero de su grupo.

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y Pachuca en la Liga Femenil BBVA?

Tigres y Pachuca jugarán la Jornada 6 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga Femenil BBVA, Tigres recibirá a Santos el domingo 6 de septiembre, mientras que Pachuca enfrentará al Tijuana el sábado 5 de septiembre.