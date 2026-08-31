Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina cerrando una historia de más de 20 años como el futbolista con más partidos y el máximo goleador de la Albiceleste.

En 207 partidos en su historia con la Selección Argentina, Lionel Messi anotó 125 goles y dio 68 asistencias.

Messi debutó en el seleccionado mayor en 2005, pero el recorrido estuvo plagado de frustraciones hasta que en 2022 logró levantar la Copa del Mundo.

Además, en el año 2022 conquistó el Mundial con la Selección Argentina en la edición celebrada en Catar. En total sumo 6 títulos.

207 partidos

125 goles

68 asistencias

6 títulos con Argentina

Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Los 6 títulos de Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi conquistó seis títulos representando a la Selección Argentina si se toman en cuenta todas las categorías.

Messi ganó el Mundial Sub-20 de 2005 con la Selección Argentina, sumó la medalla de oro olímpico en 2008 y la Copa América 2021 y 2024.

Además, en el 2022 conquistó la Finalissima con la Selección Argentina.

El adiós de Messi a la Selección Argentina

En la última Copa del Mundo, la sexta de su carrera, Lionel Messi jugó los ocho partidos y anotó ocho goles.

Cerró su carrera en la selección como máximo artillero histórico con 125 goles, de los cuales 21 fueron en Mundiales. Quedó a uno del francés Kylian Mbappe, máximo goleador de la competencia.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. Los quiero. Gracias Dios por hacerme Argentino” Lionel Messi

El fin de semana reciente, Lionel Messi anotó cuatro goles para Inter Miami en la victoria 7-1 ante CF Montreal en la MLS.