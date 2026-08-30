América vs Tijuana continuaron con las acciones este domingo en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con una victoria azulcrema por 3-1.

El partido América vs Tijuana fue uno de los juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: América 3-1 Tijuana.

América vs Tijuana: así se definió el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

En el partido América vs Tijuana de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, las Xolas no pudieron hacerle daño a las azulcremas en el Estadio Centenario.

Así fueron los goles del partido América vs Tijuana:

Minuto 15: Gol de Priscila (América)

Minuto 27: Gol de Scarlett Camberos (América)

Minuto 34: Gol de Geyse (América)

¿Cuándo vuelven a jugar América y Tijuana en la Liga Femenil BBVA?

América y Tijuana jugarán la Jornada 6 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga Femenil BBVA, América enfrentará a Pumas el viernes 4 de septiembre, mientras que Tijuana jugará contra el Pachuca el sábado 5 de septiembre.