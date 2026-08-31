Chivas vs Pumas continuaron con las acciones este domingo en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con una victoria auriazul por 2-0.

El partido Chivas vs Pumas fue uno de los juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Chivas 0-2 Pumas

Chivas vs Pumas: así se definió el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Chivas vs Pumas de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, las universitarias se llevaron el triunfo ante las rojiblancas en el Estadio Akron.

Así fueron los goles del partido Chivas vs Pumas:

Minuto 5: Gol de Stephanie Ribeiro (Pumas)

Minuto 27: Gol de Cristina Torres (Pumas)

Con este resultado las auriazules escalan posiciones en la tabla general del Apertura 2026, mientras que el conjunto local se queda sin puntos tras la Jornada 5.

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y Pumas en la Liga Femenil BBVA?

Chivas y Pumas jugarán la Jornada 6 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga Femenil BBVA, Chivas visitará al Atlas el viernes 4 de septiembre, mientras que Pumas enfrentará al América el viernes 4 de septiembre.