San Luis vs Atlas continuaron con las acciones este domingo en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con una victoria potosina por 6-1.

El partido San Luis vs Atlas fue uno de los juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: San Luis 6-1 Atlas.

San Luis vs Atlas: así se definió el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

En el partido San Luis vs Atlas de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, las rojinegras no pudieron hacerle daño a las potosinas en el Estadio Libertad Financiera.

Así fueron los goles del partido San Luis vs Atlas:

Minuto 11: Gol de Enyerliannys Higuera (San Luis)

Minuto 15: Gol de Enyerliannys Higuera (San Luis)

Minuto 26: Gol de Amina Bello (San Luis)

Minuto 34: Gol de Rebeca Contreras (San Luis)

Minuto 45: Gol de Michelle Gutierrez (San Luis)

Minuto 45+2: Gol de Rebeca Contreras (San Luis)

Minuto 52: Gol de Aitana Montoya (Atlas)

Con este resultado las potosinas escalan posiciones en la tabla general del Apertura 2026, mientras que el conjunto visitante se queda sin puntos tras la Jornada 5.

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Atlas en la Liga Femenil BBVA?

San Luis y Atlas jugarán la Jornada 6 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga Femenil BBVA, San Luis visitará al Necaxa el sábado 5 de septiembre, mientras que Atlas enfrentará a Chivas el viernes 4 de septiembre.