Toluca vs León iniciaron con la actividad en la Liga Femenil BBVA este viernes 28 de agosto en el Estadio Nemesio Diez.

La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón, donde el Toluca vs León terminó en empate para ambos equipos.

Marcador: Toluca 1-0 León.

Toluca vs León: así fue el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Toluca vs León de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, ambas escuadras protagonizaron un buen duelo que terminó con victoria local con marcador de 1-0.

Una victoria de Toluca sobre León Femenil, las acerca a los primeros puestos de su grupo en la Liga Femenil BBVA para calificar a la fase de eliminatoria cada temporada.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 5 Toluca vs León:

Minuto 77: Gol de Faustine Robert (Toluca)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y León en la Liga Femenil BBVA?

Toluca enfrentará a Rayadas en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA.

León por su parte, recibirá al Puebla con el objetivo de buscar los tres puntos.