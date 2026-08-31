Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina, poniendo punto final a una carrera internacional que comenzó en 2005 y que estuvo marcada por títulos, récords y momentos históricos.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…” Lionel Messi

Lionel Messi de 39 años de edad, comunicó la decisión mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde reconoció que dejar la Albiceleste es una determinación dolorosa, pero que considera que llegó el momento de cerrar esta etapa.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.” Lionel Messi

Lionel Messi dice adiós a la Selección Argentina

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, expresó Messi en su despedida, en la que también aseguró que siempre entregó todo por la camiseta argentina.

El anuncio llegó después de que Argentina perdiera la final del Mundial 2026 ante España, Messi explicó que escribió sus palabras el 21 de julio, dos días después del partido, pero que tras la muerte de su padre quedó todavía más convencido de su decisión.

Messi también señaló que siente que ya no tiene más para dar y destacó que existe una nueva generación de futbolistas que merece tener su oportunidad con la Selección Argentina.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.” Lionel Messi

El legado de Lionel Messi con Argentina

Durante más de dos décadas, Messi se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia de la Albiceleste, pues con Argentina conquistó el Mundial de Qatar 2022, además de las Copas América de 2021 y 2024.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).” Lionel Messi

Su despedida deja atrás una etapa histórica para el futbol argentino, en donde Messi se marcha como capitán y leyenda de una selección con la que finalmente consiguió los títulos que durante años se le resistieron.

Aunque su retiro internacional marca el final de su historia con Argentina, Messi continuará su carrera a nivel de clubes con el Inter Miami, donde tiene contrato hasta 2028.