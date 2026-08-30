Querétaro vs Rayadas continuaron con la actividad en la Liga Femenil BBVA este sábado 28 de agosto en el Estadio La Corregidora, como parte de la Jornada 5.

La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón, donde el Querétaro vs Rayadas terminó a favor de las visitantes, con marcador de 4-0.

Marcador: Querétaro 0-4 Rayadas

Querétaro vs Rayadas: así fue el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Querétaro vs Rayadas de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, regias y queretanas protagonizaron un duelo disparejo que terminó con triunfo para el equipo de Monterrey.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 5 Querétaro vs Rayadas:

Minuto 17: Gol de Valeria del Campo, quien apareció para abrir el marcador y poner el Rayadas 1-0 Querétaro.

Minuto 23: Gol de Lucía García, quien convirtió de penalti el Rayadas 2-0 Querétaro.

Minuto 50: Marcela Restrepo anota con zurdazo para poner el Rayadas 3-0 Querétaro.

Minuto 53: Fátima Servín anota el Rayadas 4-0 Querétaro.

Rayadas ha tenido un buen inicio en el Apertura 2026 (Jesus Cisneros / Jesus Cisneros)

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y Rayadas en la Liga Femenil BBVA?

Rayadas recibe a Toluca en la Jornada 6 de la Liga Femenil BBVA, el sábado 5 de septiembre.

Querétaro, por su parte, recibe a Cruz Azul el domingo 6 de septiembre con el objetivo de buscar los tres puntos.