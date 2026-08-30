FC Juárez vs Cruz Azul continuaron con las acciones este sábado en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con una victoria fronteriza por 1-0.

El partido FC Juárez vs Cruz Azul fue uno de los juegos programados este sábado como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: FC Juárez 1-0 Cruz Azul.

FC Juárez vs Cruz Azul: así se definió el partido de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA

En el partido FC Juárez vs Cruz Azul de la Jornada 5 de la Liga Femenil BBVA, las capitalinas no pudieron hacerle daño a las fronterizas en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Así fueron los goles del partido FC Juárez vs Cruz Azul:

Minuto 74: Gol de Aisha Solórzano (FC Juárez)

Con este resultado las fronterizas escalan posiciones en la tabla general del Apertura 2026, mientras que el conjunto visitante se queda sin puntos tras la Jornada 5.

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Cruz Azul en la Liga Femenil BBVA?

FC Juárez y Cruz Azul jugarán la Jornada 6 del Apertura 2026 la próxima semana.

En la Liga Femenil BBVA, FC Juárez visitará al Atlante el lunes 7 de septiembre, mientras que Cruz Azul enfrentará al Querétaro el domingo 6 de septiembre.