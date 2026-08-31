La Jornada 6 del Apertura 2026 terminó con el América como líder invicto en la Liga MX, tras vencer 2-0 al Puebla.
- América | 16 puntos
- Toluca | 13 puntos
- Tijuana | 13 puntos
- Atlas | 12 puntos
- Chivas | 11 puntos
- Querétaro | 10 puntos
- León | 10 puntos
- Puebla | 10 puntos
- Rayados | 9 puntos
- Cruz Azul | 90 puntos
- Pumas | 8 puntos
- Necaxa | 7 puntos
- San Luis | 6 puntos
- Atlante | 6 puntos
- Pachuca | 5 puntos
- Tigres | 1 puntos
- San Luis | 1 punto
- Santos | 0 puntos
- FC Juárez | 0 puntos
Tijuana llegó a 13 puntos después de doblar a Pumas, mientras que Toluca goleó 4-0 al FC Juárez en la Jornada 6 del Apertura 2026.
La próxima fecha arranca el viernes 4 de septiembre y se completará el domingo 6 de septiembre.
Cuatro partidos serán pospuestos debido a la participación de Rayados, Toluca, León y América en las semifinales de la Leagues Cup 2026.
Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Cruz Azul, Tijuana, Toluca y América.
Estos son todos los resultados de la Jornada 6 de la Liga MX:
- Atlante 1-1 León
- Necaxa 1-3 Cruz Azul
- Tijuana 2-0 Pumas
- Atlas 1-3 Querétaro
- Pachuca 1-1 Chivas
- América 2-0 Puebla
- Santos 0-0 Tigres
- Toluca 4-0 FC Juárez
- Rayados 1-3 San Luis
Fechas y horarios de la Jornada 7 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 4 de septiembre al domingo 6 de septiembre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 7 de la Liga MX:
Viernes 4 de septiembre
- Puebla vs Toluca | pospuesto
- FC Juárez vs Pachuca | 21 horas
Sábado 5 de septiembre
- San Luis vs Chivas | 17:00 horas
- Querétaro vs Rayados | pospuesto
- Tigres vs Necaxa | 19:00 horas
- América vs Tijuana | pospuesto
- Atlas vs Atlante | 21 horas
Domingo 6 de septiembre
- Pumas vs León | pospuesto
- Cruz Azul vs Santos | 20:00 horas