La Jornada 6 del Apertura 2026 terminó con el América como líder invicto en la Liga MX, tras vencer 2-0 al Puebla.

  1. América | 16 puntos
  2. Toluca | 13 puntos
  3. Tijuana | 13 puntos
  4. Atlas | 12 puntos
  5. Chivas | 11 puntos
  6. Querétaro | 10 puntos
  7. León | 10 puntos
  8. Puebla | 10 puntos
  9. Rayados | 9 puntos
  10. Cruz Azul | 90 puntos
  11. Pumas | 8 puntos
  12. Necaxa | 7 puntos
  13. San Luis | 6 puntos
  14. Atlante | 6 puntos
  15. Pachuca | 5 puntos
  16. Tigres | 1 puntos
  17. San Luis | 1 punto
  18. Santos | 0 puntos
  19. FC Juárez | 0 puntos
Gilberto Mora anotó doblete ante Pumas en la Jornada 6 de la Liga MX.
Gilberto Mora anotó doblete ante Pumas en la Jornada 6 de la Liga MX. (Carlos Heredia / MEXSPORT)

Tijuana llegó a 13 puntos después de doblar a Pumas, mientras que Toluca goleó 4-0 al FC Juárez en la Jornada 6 del Apertura 2026.

La próxima fecha arranca el viernes 4 de septiembre y se completará el domingo 6 de septiembre.

Cuatro partidos serán pospuestos debido a la participación de Rayados, Toluca, León y América en las semifinales de la Leagues Cup 2026.

Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Cruz Azul, Tijuana, Toluca y América.

Estos son todos los resultados de la Jornada 6 de la Liga MX:

  • Atlante 1-1 León
  • Necaxa 1-3 Cruz Azul
  • Tijuana 2-0 Pumas
  • Atlas 1-3 Querétaro
  • Pachuca 1-1 Chivas
  • América 2-0 Puebla
  • Santos 0-0 Tigres
  • Toluca 4-0 FC Juárez
  • Rayados 1-3 San Luis

Fechas y horarios de la Jornada 7 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 4 de septiembre al domingo 6 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 7 de la Liga MX:

Viernes 4 de septiembre

  • Puebla vs Toluca | pospuesto
  • FC Juárez vs Pachuca | 21 horas

Sábado 5 de septiembre

  • San Luis vs Chivas | 17:00 horas
  • Querétaro vs Rayados | pospuesto
  • Tigres vs Necaxa | 19:00 horas
  • América vs Tijuana | pospuesto
  • Atlas vs Atlante | 21 horas

Domingo 6 de septiembre

  • Pumas vs León | pospuesto
  • Cruz Azul vs Santos | 20:00 horas