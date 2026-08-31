La Jornada 6 del Apertura 2026 terminó con el América como líder invicto en la Liga MX, tras vencer 2-0 al Puebla.

América | 16 puntos Toluca | 13 puntos Tijuana | 13 puntos Atlas | 12 puntos Chivas | 11 puntos Querétaro | 10 puntos León | 10 puntos Puebla | 10 puntos Rayados | 9 puntos Cruz Azul | 90 puntos Pumas | 8 puntos Necaxa | 7 puntos San Luis | 6 puntos Atlante | 6 puntos Pachuca | 5 puntos Tigres | 1 puntos San Luis | 1 punto Santos | 0 puntos FC Juárez | 0 puntos

Gilberto Mora anotó doblete ante Pumas en la Jornada 6 de la Liga MX. (Carlos Heredia / MEXSPORT)

Tijuana llegó a 13 puntos después de doblar a Pumas, mientras que Toluca goleó 4-0 al FC Juárez en la Jornada 6 del Apertura 2026.

La próxima fecha arranca el viernes 4 de septiembre y se completará el domingo 6 de septiembre.

Cuatro partidos serán pospuestos debido a la participación de Rayados, Toluca, León y América en las semifinales de la Leagues Cup 2026.

Resultados de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Cruz Azul, Tijuana, Toluca y América.

Estos son todos los resultados de la Jornada 6 de la Liga MX:

Atlante 1-1 León

Necaxa 1-3 Cruz Azul

Tijuana 2-0 Pumas

Atlas 1-3 Querétaro

Pachuca 1-1 Chivas

América 2-0 Puebla

Santos 0-0 Tigres

Toluca 4-0 FC Juárez

Rayados 1-3 San Luis

Fechas y horarios de la Jornada 7 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 4 de septiembre al domingo 6 de septiembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 7 de la Liga MX:

Viernes 4 de septiembre

Puebla vs Toluca | pospuesto

FC Juárez vs Pachuca | 21 horas

Sábado 5 de septiembre

San Luis vs Chivas | 17:00 horas

Querétaro vs Rayados | pospuesto

Tigres vs Necaxa | 19:00 horas

América vs Tijuana | pospuesto

Atlas vs Atlante | 21 horas

Domingo 6 de septiembre