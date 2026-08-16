Tijuana 5-1 Necaxa fue el marcador final en actividad de la Jornada 3 en la Liga Femenil BBVA este sábado 15 de agosto.

La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón en el Estadio Caliente, donde el Tijuana fue superior a Necaxa hasta redondear una goleada.

Marcador: Tijuana 5-1 Necaxa

Tijuana vs Necaxa: así fue el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Tijuana vs Necaxa de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, Xolas y Centellas protagonizaron un duelo disparejo que terminó con victoria 5-1 para la escuadra local.

La primera victoria en el Apertura 2926 para Tijuana, escuadra que aprovechó muy bien su condición de local para quedarse con los tres puntos.

Kader Hançar fue la figura del partido al anotar tres goles para Tijuana.

Así fueron los seis goles del partido de la Jornada 3 Tijuana vs Necaxa:

Minuto 2: Gol de Jaqueline García (Tijuana)

Minuto 10: Gol de Winibian Peralta (Necaxa)

Minuto 13: Gol de Kader Hançar (Tijuana)

Minuto 16: Gol de Trudi Carter (Tijuana)

Minuto 29: Gol de Kader Hançar (Tijuana)}

Minuto 40: Gol de Kader Hançar (Tijuana)

¿Contra quién juegan Tijuana y Necaxa en la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA?

Después de conseguir su primera victoria en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, Tijuana visita al Atlas el 24 de agosto.

Necaxa, por su parte, enfrentará al América en un duro reto el domingo 23 de agosto.