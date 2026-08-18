Santos vs Rayadas cerraron la actividad de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, este 17 de agosto en el TSM Corona.
Integrantes del Grupo A de la Liga Femenil BBVA, Santos y Rayadas llegaron en condiciones muy parecidas a su duelo de la Jornada 3 del Apertura 2026; las regias con seis puntos, tres más que las laguneras.
Marcador: Santos 1-4 Rayadas
Santos vs Rayadas: así se definió el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026
A pesar del poderío de las Rayadas, Santos buscó darle batalla en la cancha por lo que el partido fue uno de los más atractivos de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA.
Sin embargo, las Laguneras no tuvieron reacción y terminaron llevándose otra goleada en casa.
Así se definió el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026 femenil Santos vs Rayadas:
- Minuto 5: Gol de Jermaine Seoposenwe (Rayadas)
- Minuto 19: Gol de Lucía García (Rayadas)
- Minuto 32: Gol de Daniela Monroy (Rayadas)
- Minuto 86: Gol de Amaya Arias (Rayadas)
- Minuto 90+2: Gol de Ahtiziri Méndez (Santos)
¿Cuándo vuelven a jugar Santos y Rayadas en la Liga Femenil BBVA?
Después de enfrentarse en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, Santos y Rayadas volverán a la cancha en la cuarta fecha del Apertura 2026.
En la Jornada 4 del Apertura 2026, Rayadas recibe a León el viernes 21 de agosto, mientras que el sábado 22, Santos visita al FC Juárez.