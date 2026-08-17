Chivas vs San Luis continuaron con la actividad en la Liga Femenil BBVA este domingo 16 de agosto en el Estadio Akron.

La Liga Femenil BBVA vio rodar el balón, donde el Chivas vs San Luis terminó a favor de las rojiblancas.

Marcador: Chivas 3-1 San Luis.

Chivas vs San Luis: así fue el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Chivas vs San Luis de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, rojiblancas y potosinas protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para las locales con marcador de 3-1.

Un triunfo valioso para las Chivas ante San Luis Femenil, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada temporada.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 3 Chivas vs San Luis:

Minuto 9: Gol de Alicia Cervantes (Chivas)

Minuto 24: Gol de Enyerliannys Higuera (San Luis)

Minuto 38: Gol de Jasmine Casárez (Chivas)

Minuto 46: Gol de Joseline Montoya (Chivas)

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y San Luis en la Liga Femenil BBVA?

Chivas visitará al Pachuca en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

San Luis por su parte, enfrentará a Puebla con el objetivo de buscar los tres puntos.