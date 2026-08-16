Tigres 1-0 FC Juárez terminó el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, este sábado en el Estadio Universitario.

El Apertura 2026 continuó este 15 de agosto en el también conocido como El Volcán, donde Tigres Femenil aprovechó su localía.

Marcador: Tigres 1-0 FC Juárez

Tigres Femenil vs FC Juárez: así fue el triunfo felino en la Jornada 3 del Apertura 2026

En el partido Tigres vs FC Juárez de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA fue bien disputado, pero la calidad del plantel felino inclinó la balanza a su favor.

Tigres llegó a 9 puntos en el liderato del Grupo A del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

En el triunfo por la mínima diferencia, Tigres Femenil no lució todo su potencial, pero lo importante era quedarse con los tres puntos.

Así fue el gol del partido de la Jornada 4 Tigres vs FC Juárez:

Minuto 69: Gol de Maricarmen Reyes a favor de Tigres

Tigres Femenil ganó por la mínima diferencia a las Bravas (@TigresFemenil)

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres Femenil y FC Juárez?

Tigres Femenil visita en la Jornada 4 de la Liga Femenil BBVA al Cruz Azul, equipo que se recuperó de la goleada recibida ante América venciendo al Atlante.

El FC Juárez, por su parte, recibe a Santos Laguna el mismo día en el que entra en acción Tigres, el sábado 22 de agosto.