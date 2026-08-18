Toluca vs Atlas fue uno de los últimos partidos de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA y se disputó este lunes este 17 de agosto en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca y Atlas llegaron en condiciones muy distintas a su duelo de la Jornada 3 del Apertura 2026; las pingas con seis puntos, cinco más que las rojinegras.

Marcador: Toluca 1-1 Atlas

Toluca vs Atlas: así se definió el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026

Toluca Femenil llegaba como la escuadra favorita para sumar su tercera victoria en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA pero fueron sorprendidas por las rojinegras, quienes rescataron un punto de su visita al Infierno.

Así se definió el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026 femenil Toluca vs Atlas:

Minuto 18: Gol de Aitana Montoya (Atlas)

Minuto 51: Gol de Eugenie Le Sommer (Toluca)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Atlas en la Liga Femenil BBVA?

Después de enfrentarse en la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, Toluca y Atlas volverán a la cancha en la cuarta fecha del Apertura 2026.

En la Jornada 4 del Apertura 2026, el Toluca visita al Atlante el lunes 24 de agosto, mismo día que Atlas recibe a Tijuana.