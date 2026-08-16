Pachuca 3-1 Pumas terminó el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA este sábado 15 de agosto en el Estadio Hidalgo.

A pesar de que Pumas Femenil inició con el control del partido, Pachuca emparejó las acciones y fue capaz de sumar otros tres puntos en la Liga Femenil BBVA.

Marcador: Pachuca 3-1 Pumas.

Pachuca 3-1 Pumas: así fue el partido de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Pachuca vs Pumas de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA, Tuzas y felinas protagonizaron un buen duelo que terminó con victoria local 2-0.

Una victoria valiosa para Pachuca Femenil, una de las escuadras que suelen pelear por el título en cada temporada.

Así fueron los tres goles del partido de la Jornada 3 Pachuca vs Pumas:

Minuto 33: Gol de Aline Gomes | Pachuca 1-0 Pumas

Minuto 60: Gol de Charlyn Corral | Pachuca 2-0

Minuto 71: Gol de Priscila Chinchilla | Pumas 1-2 Pachuca

Minuto 89: Gol de Kelly Caicedo | Pachuca 3-1 Pumas

Charlyn Corral hizo uno de los goles de Pachuca (MEXSPORT / Ulises Naranjo)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Pumas en la Liga Femenil BBVA?

Pachuca recibirá a Chivas en la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga Femenil BBVA.

Pumas, por su parte, abrirá las acciones de la Jornada 4 ante Querétaro, el viernes 21 de agosto.