León vs Querétaro Femenil continuaron con la actividad de la Jornada 3 de la Liga Femenil BBVA este 17 de agosto en el Nou Camp de La Fiera, con victoria de las emplumadas.

Tras este resultado, León y Querétaro Femenil, integrantes del Grupo A de la Liga Femenil BBVA, suman tres puntos por escuadra.

Marcador: León 0-1 Querétaro Femenil

León 0-1 Querétaro Femenil: así se definió el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026

León, que tuvo un arranque de torneo venciendo a Pumas como visitante, salió en busca de los tres puntos que le devolvieran la confianza perdida ante Tigres en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

Sin embargo, La Fiera se encontró con un Querétaro Femenil bien ordenado a la espera de la oportunidad para hacerle daño a León.

En ese contexto, Allie George aprovechó su estatura para ganar un balón en un tiro de esquina y cabecearlo al fondo de las redes locales, para darle la ventaja a Querétaro.

El gol que le dio el triunfo a Querétaro sobre León:

Minuto 55: Gol de Allie George (Querétaro 1-0 León)

Querétaro venció a León como visitante

¿Cuándo vuelven a jugar León y Querétaro en la Liga Femenil BBVA?

Tras su partido en la Liga Femenil BBVA, León y Querétaro Femenil volverán a la cancha en la cuarta jornada del Apertura 2026.

En la Jornada 4 del Apertura 2026, León visita a Rayados el viernes 21 de agosto.

Querétaro Femenil también jugará el viernes 21 de agosto, como visitante en la cancha de Pumas.