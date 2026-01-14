Ring Royale reveló el 13 de enero a su segunda pelea estelar, se trata de Aldo Tamez de Nigris y Nicola Porcella.

A un mes de que sea la pelea de Ring Royale en la Arena Monterrey, se reveló el último combate con los “novios de México”.

Ring Royale: la pelea estelar masculina será entre Aldo Tamez de Nigris y Nicola Porcella

El 15 de marzo será la pelea de Ring Royale, donde famosos e influencers se enfrentarán en combates de box de exhibición.

Aldo Tamez de Nigris y Nicola Porcella se enfrentarán en Ring Royale, una de las peleas más esperadas por el público regio.

Nicola Porcella y Aldo Tamez de Nigris pelearán en Ring Royale (Instagram/@ringroyalefights)

Las peleas confirmadas hasta el momento del Ring Royale son:

Marcela Mistral vs Karely Ruiz

Nicola Porcella vs Aldo Tamez de Nigris

El Abelito vs Bull Terrier

El Patrón vs Chuy Almada

Poncho de Nigris vs Cry

Según reveló Poncho de Nigris, aún falta una pelea por confirmar e invitó a los famosos a sumarse al cártel de la pelea de exhibición.

Ring Royale (Instagram/@ringroyalefights)

¿Nicola Porcella acusa a Aldo Tamez de Nigris de nepobaby?

Poncho de Nigris advirtió que él se encargaría de ‘echar’ a pelear a los contrincantes de Ring Royale y tal parece que le está funcionando con Nicola Porcella y Aldo Tamez de Nigris.

Nicola Porcella comentó en la publicación de Instagram de su pelea con Aldo Tamez de Nigris: “Novio de México solo uno. A defender el nombre que me puso la gente y no mi tío”.

El actor asegura que Aldo Tamez de Nigris ha logrado su fama por el apellido de Nigris, mientras que él fue elegido como “novio de México” por el público.

Hasta el momento, Aldo Tamez de Nigris no ha respondido a Nicola Porcella, pero sus fans ya iniciaron las apuestas por saber quién ganará en Ring Royale.