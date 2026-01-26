Marcela Mistral -de 37 años de edad- se está preparando para su pelea en Ring Royale y le pidió consejos a la Barby Juárez.

Falta un mes para que Marcela Mistral se enfrente a una pelea de exhibición con Karely Ruiz en Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey.

Karely Ruiz vs Marcela Mistral en Ring Royale (@ringroyalefights)

Marcela Mistral suma como aliada a la Barby Juárez para Ring Royale 2026

Durante un encuentro con medios, Mariana la Barby Juárez reveló que Marcela Mistral la buscó para que le diera consejos de boxeo tras su próximo debut en el ring.

“Con quien estoy ahorita platicando un poquito es con Marce, perdone todo lo que se les pueda apoya, siempre los voy a estar ayudando” La Barby Juárez

Mariana La Barby Juárez, boxeadora. (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

La Barby Juárez se encuentra entre “la espada y la pared”, pues ella colabora con Supernova: Génesis.

Incluso, en 2025 estuvo entrenado con Alana Flores, quien se enfrentó contra Gala Montes en Supernova: Orígenes.

La Barby Juárez llama “valientes” a quienes pelearán en Supernova: Génesis y Ring Royale

Supernova: Génesis y Ring Royale 2026 ha generado gran expectativa entre sus fans, pero también hay quienes consideran que es una parodia del box.

Ante esto, la Barby Juárez expresó que este tipo de eventos no la ofendían, ya que solo es un evento de entretenimiento.

“Al final del día todos lo sabemos. Es un show, sabemos que no son boxeadores profesionales, sabemos que sí se preparan para subir al ring, porque no es tan fácil resistir 4 rounds” Marcela Mistral

Aunque Supernova: Génesis y Ring Royale 2026 sean espectáculos, la Barby Juárez pide no dementar el entrenamiento que llevan por meses sus participantes .

Pues explica que cada participante se somete a una estricto entrenamiento para poder resistir de 3 a 4 rounds.

“El hecho de subirte a un ring ya es de valientes”, expresó la Barby Juárez, quien resalta el valor y disciplina que tiene los famosos arriba del ring.