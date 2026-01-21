Otro evento de boxeo amateur de famosos se suma a la cartelera con Ring Royale 2026, el cual es organizado por Poncho de Nigris y se llevará a cabo en la Arena Monterrey.

Si te interesa Ring Royale 2026, aquí te daremos toda la información al respecto, incluida la fecha en la que se celebrará, así como el precio de los boletos.

Ring Royale (Instagram/@ringroyalefights)

Fecha de Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey

Ring Royale 2026 se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 6:00 p.m. de la tarde en la Arena Monterrey.

Para aquellos que quieran ir a Ring Royale 2026 a la Arena Monterrey, esta se ubica en Av. Francisco I. Madero 2500, Centro, 64010 Monterrey, N.L.

Se trata de uno de los recintos más famosos de la capital del Estado de Nuevo León, por lo que no debería de haber problemas para que los fans lo puedan ubicar.

Lo que se recomienda es que lleguen con tiempo, pues se tiene planeado que el evento empiece en punto de la hora.

Precio de boletos de Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey

Estos on los precios de los boletos de Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey:

Vip - 6820 pesos

Ring Side - 5600 pesos

Diamante - 4746 pesos

Retractil Oro - 3263 pesos

Doritos - 2259 pesos

Osel - 2259 pesos

Coke Studio - 2259 pesos

Mccormick - 2259 pesos

Barrera Platino - 2259 pesos

Megacable - 1946 pesos

Plus Ultra - 1946 pesos

Banco Azteca - 1946 pesos

Barrera Oro - 1946 pesos

Bar & Grill Oro - 1569 pesos

Bar & Grill Platino - 1569 pesos

Butaca Oro - 1381 pesos

Butaca Platino - 1381 pesos

Super Palco - 1381 pesos

Preferente Platino - 1130 pesos

Preferente Oro - 1130 pesos

Luneta Platino - 879 pesos

Luneta Oro - 879 pesos

Discapacitados - 879 pesos

Balcon - 628 pesos

Los boletos ya están a la venta a través de la página de Superboletos.