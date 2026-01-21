Otro evento de boxeo amateur de famosos se suma a la cartelera con Ring Royale 2026, el cual es organizado por Poncho de Nigris y se llevará a cabo en la Arena Monterrey.
Si te interesa Ring Royale 2026, aquí te daremos toda la información al respecto, incluida la fecha en la que se celebrará, así como el precio de los boletos.
Fecha de Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey
Ring Royale 2026 se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 6:00 p.m. de la tarde en la Arena Monterrey.
Para aquellos que quieran ir a Ring Royale 2026 a la Arena Monterrey, esta se ubica en Av. Francisco I. Madero 2500, Centro, 64010 Monterrey, N.L.
Se trata de uno de los recintos más famosos de la capital del Estado de Nuevo León, por lo que no debería de haber problemas para que los fans lo puedan ubicar.
Lo que se recomienda es que lleguen con tiempo, pues se tiene planeado que el evento empiece en punto de la hora.
Precio de boletos de Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey
Estos on los precios de los boletos de Ring Royale 2026 en la Arena Monterrey:
- Vip - 6820 pesos
- Ring Side - 5600 pesos
- Diamante - 4746 pesos
- Retractil Oro - 3263 pesos
- Doritos - 2259 pesos
- Osel - 2259 pesos
- Coke Studio - 2259 pesos
- Mccormick - 2259 pesos
- Barrera Platino - 2259 pesos
- Megacable - 1946 pesos
- Plus Ultra - 1946 pesos
- Banco Azteca - 1946 pesos
- Barrera Oro - 1946 pesos
- Bar & Grill Oro - 1569 pesos
- Bar & Grill Platino - 1569 pesos
- Butaca Oro - 1381 pesos
- Butaca Platino - 1381 pesos
- Super Palco - 1381 pesos
- Preferente Platino - 1130 pesos
- Preferente Oro - 1130 pesos
- Luneta Platino - 879 pesos
- Luneta Oro - 879 pesos
- Discapacitados - 879 pesos
- Balcon - 628 pesos
Los boletos ya están a la venta a través de la página de Superboletos.