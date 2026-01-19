Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, reveló si está dispuesta a pelear en Ring Royale y cuenta cómo surgió esta idea.

Falta dos meses para que se realice Ring Royale y ya se conocen las peleas estelares pero, ¿Doña Alegría se subirá al ring?

Leticia Guajardo cómo surgió la idea de que peleara en Ring Royale

En entrevista con De Primera Mano, Leticia Guajardo aclaró que no piensa pelear en Ring Royale y la idea de que su hijo y nieto se suban al ring, no le agrada.

Leticia Guajardo dice que fue Poncho de Nigris -de 59 años de edad- quien le propuso pelear en Ring Royale, pero ella no quiere.

“No me parece bien que boxeen, está peligroso (…)Ya quería que yo peleara también (Poncho de Nigris) le que estaba loco, me desbaratan” Leticia Guajardo

La mamá de Poncho de Nigris fue cuestionada sobre si no estaría dispuesta a pelear a cambio de una buena cantidad de dinero.

A lo que ella reiteró que no: “Yo no, yo sinceramente no llego a tanto”.

Usuarios de redes sociales pedían que Doña Alegría peleara Marcela Mistral, con quien ha mostrado tener rencillas a pesar de ser familia política.

Poncho de Nigris y su mamá, Leticia Guajardo

Poncho de Nigris quería que Leticia Guajardo pelear con Crista Montes

Leticia Guajardo reveló que le propusieron pelear con Crista Montes, madre de Gala Montes.

Al respecto, Doña Alegría mencionó que Crista Montes es más joven que ella, por lo que no hubiera sido una pelea justa.

“Con la mamá de Gala, pero si tiene cincuentaytantos”, contó Leticia Guajardo, quien le dijo a Poncho de Nigris que mejor pusiera a pelear a su hermana Leticia de Nigris.

Por otro lado, Leticia Guajardo ignora si Poncho de Nigris sí le está pagando lo justo a Aldo Tamez de Nigris por pelear en Ring Royale.