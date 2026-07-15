Una escena inesperada se vivió en el partido Francia vs España del Mundial 2026, cuando la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, convivió con el streamer estadounidense IShowSpeed, de 21 años.

En el Estadio Dallas, Ana Botín y el presidente de Mercadona, Juan Roig, se acercaron para tomarse una selfie con IShowSpeed, quien transmitía en vivo a más de 57 mil personas.

El momento se volvió viral, pues Ana Botín aprovechó para bromear sobre sumar un cliente más a Santander, generando publicidad espontánea para la entidad bancaria.

Ana Botín se hace selfie con IShowSpeed y aplauden la publicidad gratuita que hizo a Santander

Ana Botín y Juan Roing, presidente de Mercadona, se encontraron en el Estadio Dallas al streamer IShowSpeed, a quien no dudaron en acercarse para pedirles una fotografía.

Con la espera de lo que sería un gran partido para la final del Mundial 2026, fue que Ana Botín le pidió una foto a Speed, para luego presentarse como la dueña de Santander, una empresa de la que trató de dimensionarle su magnitud.

Lo mismo pasó con Mercadona de Roing, de quien mostraron similitud a una empresa transnacional para que Speed pudiera entender las personas que eran.

Ante ello, IShowSpeed se impactó con un gesto notable en su rostro. Pero luego fue ahí que vino el comentario casual de Ana Botín llamándolo a unirse a Santander, el banco con un gran crecimiento.

Lo que ha llamado la atención es que la promoción de Ana Botín a Santander se dio en medio del stream de Speed, que en ese momento tenía más de 57 mil personas conectadas en su transmisión.

Sumado a ello, la propia Ana Botín se burló del momento compartiéndolo en sus redes sociales, diciendo que ojalá consigan un cliente más para Santander.

“¡Qué partidazo!... y esperemos que consigamos al menos un cliente más de Santander”. Ana Botin, empresaria.