Usuarios de WhatsApp reporta bloqueo de cuentas en varios países tras fallas registradas el lunes 3 de agosto; Meta no se ha pronunciado por las fallas en la aplicación.

Tras la falla masiva de WhatsApp, varios usuarios reportaron el bloqueo temporal de sus cuentas sin previo aviso.

Usuarios mencionan que al intentar abrir la aplicación se encontraron con el mensaje: “Esta cuenta no puede usar WhatsApp” o “Cuenta en revisión”.

Usuarios de WhatsApp reportan bloqueo de cuentas en varios países

Los reportes sobre el bloque de cuentas de WhatsApp mencionan que no les permiten ingresar a la aplicación y tampoco pueden enviar mensajes.

WhatsApp estaría analizando la actividad asociada al número del usuarios, pero indicó el motivo y dicho análisis podría durar más de 24 horas.

Usuarios de la aplicación de mensajería de Meta plasmaron sus quejas en redes sociales, especialmente en X y exigen que sus cuentas sean liberadas.

WhatsApp (Captura de Pantalla )

Rumores mencionan que el bloque de las cuentas de WhatsApp están relacionadas con su reciente caída a nivel mundial.

Otra explicación que encontraron usuarios de redes sociales, menciona que hubo un cambio en el algoritmo y esto habría provocado que se bloquearan las cuentas.

Hasta el momento dichas explicaciones son rumores, ya que Meta no ha emitido un comunicado para explicar su caída o el bloqueo de las cuentas de WhatsApp.

Por esta razón WhatsApp puede bloquear tu cuenta

WhatsApp estaría trabajando para arreglar las fallas durante este día y las cuentas podrían estar bloqueadas hasta 24 horas.

La políticas de WhatsApp establece los motivos por los que puede bloquear tu cuenta como son:

Uso de versiones modificadas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp

Reenvío excesivo del mismo contenido

Numerosos contactos

Contactos no guardados en la agenda del celular

Reportes de usuarios

Actividad vinculada con comportamientos abusivos

El bloqueo de una cuenta de WhatsApp no deriva en la eliminación, ya que la aplicación se toma un tiempo para la revisión temporal; después de un tiempo determina si la suspensión fue incorrecta y regresa el acceso al usuario.